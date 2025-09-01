DOLAR
Samsunlu Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek 2025-2026 Av Sezonunu Açtı

Samsunlu balıkçılar, yaklaşık 5 aylık av yasağının sona ermesiyle Canik Balıkçı Barınağı'ndan dualarla denize açıldı; yetkililer sürdürülebilir avcılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:53
Samsunlu balıkçılar 2025-2026 av sezonunu açtı

Canik Balıkçı Barınağı'nda törenle denize uğurlama

Samsunlu balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren av yasağının sona ermesiyle vira bismillah diyerek denize açıldı. Tören, Canik Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen 2025-2026 av sezonu açılış programı kapsamında yapıldı.

Programda, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu ve törene katılanlara coşkulu anlar yaşattı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, 15 Nisan'da başlayan av yasağının sona erdiğini belirterek 2025-2026 av sezonunun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, balığın önemli bir protein kaynağı olduğunu aktararak Bu protein kaynağının sonraki nesillere de aktarılması gerekiyor. Bu noktada tüm sektör paydaşlarına önemli görevler düşüyor. Bizler denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda balıkçılarımızın göstereceği hassasiyet çok önemli. Onlar da bugüne kadar bu hassasiyeti en üst seviyede gösterdi. Bundan sonra da göstereceklerini umuyorum ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Erdal Üstündağ ise Türkiye'nin su kaynakları açısından zengin bir yapıya sahip olduğunu dile getirerek denizlerimizde ve iç sularımızda yapılan avcılığın tamamen sınırsız olmadığını vurguladı. Üstündağ, Bu kaynakları koruma ve kullanma dengesini gözetmek zorundayız. Bu kaynakları koruyarak su kaynaklarımızdaki değerli mirasımızı gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Denetimlerimizi sürdürerek yasa dışı avcılıkla mücadele ederken kurallara uyan balıkçılarımızın da haklarını korumaya çalışıyoruz açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından Samsunlu balıkçılar dualarla denize uğurlandı. Törene Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve diğer protokol üyeleri katıldı.

