Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, oyunculardan Soner Gönül 100. maçına çıktı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:24
Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Karadeniz temsilcisi, 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşma için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Soner Gönül 100. Maçına Çıktı

Takımın sol bek oyuncusu Soner Gönül, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta Samsunspor'daki 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Gönül, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Yüzüncü maçımın Trabzonspor maçına gelmesi benim için büyük bir önem arz ediyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve hocamızdan forma şansı bekliyorum. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç puanı, seyircimiz ve camiamız adına armağan etmekten mutluyum." dedi.

Soner, Kayserispor deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini belirtti.

Yunus Emre Çift'ten Tebrik

Stoper Yunus Emre Çift, takım arkadaşı Soner Gönül'ün 100. maçını tebrik etti. Çift, "Benim için kötü geçen bir dönemden sonra Trabzonspor maçında oynamak güzel oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Kayseri maçı için de aynı konsantrasyonda çalışıyoruz. Büyük maçlardan sonra oynamak zor olabiliyor ama biz Kayseri'yi de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Samsunspor oyuncusu Soner Gönül (solda) ve Yunus Emre Çift (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Samsunspor oyuncusu Soner Gönül (solda) ve Yunus Emre Çift (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEVA Partisi'nden Aşı Karşıtı Açıklamalara Sert Tepki
2
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Topu Taca Atmış'
3
Beyoğlu Meclisi'nde Sosyal Tesislerdeki Zamlar Onaylandı
4
BM Lübnan Koordinatörü Hennis-Plasschaert'tan Yeni Cumhurbaşkanı Avn'a Tebrik Mesajı
5
Ramaphosa'dan Mozambik’e Destek: SADC Ülkeleri Yanında
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile Suriye’nin İmarı Üzerine Görüştü
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Yaptırımlarına Yeni Yaklaşım

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak