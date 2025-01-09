Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Karadeniz temsilcisi, 11 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynanacak karşılaşma için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Soner Gönül 100. Maçına Çıktı

Takımın sol bek oyuncusu Soner Gönül, geçtiğimiz hafta Trabzonspor ile oynanan maçta Samsunspor'daki 100. maçına çıkmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Gönül, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Yüzüncü maçımın Trabzonspor maçına gelmesi benim için büyük bir önem arz ediyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve hocamızdan forma şansı bekliyorum. Galibiyeti de hak ettiğimizi düşünüyorum. Üç puanı, seyircimiz ve camiamız adına armağan etmekten mutluyum." dedi.

Soner, Kayserispor deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini belirtti.

Yunus Emre Çift'ten Tebrik

Stoper Yunus Emre Çift, takım arkadaşı Soner Gönül'ün 100. maçını tebrik etti. Çift, "Benim için kötü geçen bir dönemden sonra Trabzonspor maçında oynamak güzel oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Kayseri maçı için de aynı konsantrasyonda çalışıyoruz. Büyük maçlardan sonra oynamak zor olabiliyor ama biz Kayseri'yi de kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Samsunspor oyuncusu Soner Gönül (solda) ve Yunus Emre Çift (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Samsunspor oyuncusu Soner Gönül (solda) ve Yunus Emre Çift (sağda) gazetecilere açıklamalarda bulundu.