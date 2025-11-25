Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama: Bodrum Katında Yangın, 1 Zabıt Katibi Yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nin Adli Emanet Deposunda patlama ve yangın çıktı; 26 yaşındaki zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu yaralandı, bina boşaltıldı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:29
Olay Detayları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamaya göre, Merkez Haliliye ilçesindeki adliye binasının bodrum katında bulunan Adli Emanet Deposunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olayda 26 yaşındaki zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu yaralandı. Yaralının tedavisi hastanede sürüyor ve bilinci açıktır.

Müdahale ve Güvenlik

Olay yerine itfaiye, polis ve uzman ekipler sevk edildi; çevrede güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Adliye binası boşaltıldı, içeride kimse kalmadığı bildirildi.

Vali Şıldak'ın Açıklaması

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak şu ifadeleri kullandı: "Saat 15.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. Adliye binamızda emanet deposu içerisinde meydana gelen bir patlama ve akabindeki yangın olayı sonucunda bir personelimiz, maalesef bacağından yaralanmıştır. Personelimizin tedavisi şu an hastanede devam etmektedir. Bilinci açıktır. Konu araştırılıyor; yangının, patlamanın sebebi. Şu anda bina boşaltılmış durumda, içerde kalan herhangi personelimiz veya vatandaşımız yok. Biz öncelikle adliye teşkilatımıza, Başsavcımız nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Herhangi başka can ve mal kaybına yönelik risk bulunmuyor. Ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı"

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; patlamanın sebebi henüz belirlenmedi. Yetkililer incelemeleri ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor.

