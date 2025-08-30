Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü

Olay ve Müdahale

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda yangın çıktı. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde meydana geldi.

Yangına ilişkin yapılan ilk bilgilere göre, tırı kullanan Bünyamin Özdemir idaresindeki 27 EM 611 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında tırın ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.