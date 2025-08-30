DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.460.060,9 -0,83%

Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde motor yağı yüklü 27 EM 611 plakalı tırda çıkan yangın, itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 02:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 02:07
Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü

Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü

Olay ve Müdahale

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda yangın çıktı. Olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 50. kilometresinde meydana geldi.

Yangına ilişkin yapılan ilk bilgilere göre, tırı kullanan Bünyamin Özdemir idaresindeki 27 EM 611 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında tırın ağır hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda çıkan yangın...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki motor yağı yüklü tırda çıkan yangın...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü
2
Erzurum'da Cağ Kebabı Restoranında Yangın Çatılara Sıçradı
3
Erzincan'da zincirleme kaza: 5 yaralı, 1'i ağır
4
Gazze'nin Dış Mahallelerinde Şiddetli Çatışmalar; İsrail'de 4 Askere Dair Esir Endişesi
5
Afyonkarahisar Çay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Londra'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Ertaş'tan TSK Vurgusu
7
ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı