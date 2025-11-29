Şanlıurfa Büyükşehir'den Eyüpkent'te Kış Öncesi Asfalt Seferberliği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Eyüpkent'te 3980. ve 3989. caddelerde sıcak asfalt serimi yaparak kış öncesi yol konforunu artırdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:15
Kentin ulaşım konforu için 3980. ve 3989. caddelerde sıcak asfalt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış ayları öncesi çalışmalarını yoğunlaştırarak bu kez Eyüpkent'te asfaltlama çalışmalarını sürdürdü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçeye eşit hizmet ilkesi doğrultusunda kent genelinde yol yapım ve asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı. Güneşli havayı değerlendiren ekipler, 2025 Yılı Hizmet Planlaması kapsamında programlarını aksatmadan sahada mesai sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi'nde bulunan 3980. ve 3989. caddelerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bölgedeki mevcut kilit parke taşları önce sökülerek zemin hazırlandı, ardından caddelere sıcak asfalt serimi yapılarak ulaşım konforu artırıldı.

Bölgeye güçlü ekip ve araç desteği sevk eden Büyükşehir, kısa sürede iki caddeyi modern ve güvenli bir ulaşım güzergahı haline getirdi. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmanın bölgede uzun süredir görülmeyen kapsamlı bir hizmet olduğunu belirtti ve ulaşım sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Vatandaşlar, taleplerine hızlı şekilde karşılık verilmesinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti. Büyükşehir ekipleri, belirlenen planlama doğrultusunda kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarına devam edecek.

