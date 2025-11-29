Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa Haliliye'de akraba iki aile arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 00:30
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 00:43
Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Akraba İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yakubiye Mahallesi'nde oturan Emine Ç. ile eşi İbrahim Halil Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Darbedildiği öne sürülen Emine Ç., babaevine sığındı.

Bunun üzerine akraba olan iki aile arasında telefonla sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine akraba iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavga sırasında mermilerin isabet ettiği 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve özel harekat timleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mahmut Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reşit Ç. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Polis ekipleri olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gebele'de Ermenistan-Azerbaycan Sınır Belirleme Komisyonları 12. Toplantısı
2
Bingöl'de Suçlulara Göz Açtırılmıyor: 21-28 Kasım'da 18 Aranan, 17 Şüpheli Yakalandı
3
Malatya'da Yağma, Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 15 Tutuklama
4
Alaşehir'de Ev Yangını Komşuların Müdahalesiyle Büyümeden Söndürüldü
5
Manisa Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama
6
Besni'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
7
Kefken Açıklarında Yangın: 25 Personel Tahliye Edildi

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?