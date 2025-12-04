Şanlıurfa'da Beyaz Eşya Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kazlar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü.

Olay ve müdahale

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmış olsa da tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi ve yüklü beyaz eşyalar büyük ölçüde zarar gördü.

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak otoyol jandarması tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

