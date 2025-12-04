Şanlıurfa'da Beyaz Eşya Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kazlar Mahallesi'nde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır alev aldı; milyonlarca liralık yük küle döndü, jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 00:37
Şanlıurfa'da Beyaz Eşya Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa'da Beyaz Eşya Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Kazlar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki beyaz eşya yüklü tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Milyonlarca lira değerindeki beyaz eşyalar küle döndü.

Olay ve müdahale

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmış olsa da tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi ve yüklü beyaz eşyalar büyük ölçüde zarar gördü.

Soruşturma

Yangınla ilgili olarak otoyol jandarması tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

ŞANLIURFA'DA BEYAZ EŞYA YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

ŞANLIURFA'DA BEYAZ EŞYA YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

ŞANLIURFA'DA BEYAZ EŞYA YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye Katrancı Koyu Yangını: Onlarca Karavan ve Bungalov Kül Oldu
2
Malatya'da 61 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
3
Tarımın İsimsiz Kahramanları Fethibey'de Kadın Çiftçilere Eğitim Verdi
4
Erdoğan: Yeni Türkiye'de özgürlükler herkese eşit uygulanacak
5
Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı: Kazanan Projeler Açıklandı
6
Kırşehir'de 14 Yıldır Rakipsiz: Muharip Gaziler Başkanı Kemal Parlak
7
İzmir Ödemiş'te Çiftlik Yangını: 16 Büyükbaş Telef, 500 Balya Saman Yandı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?