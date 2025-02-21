Şanlıurfa'da Cinsel İstismar İddiasıyla 4 Çocuk Tutuklandı

Şanlıurfa'da Cinsel İstismar İddiası

Şanlıurfa Valiliği, cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan 5 çocuktan 4'ünün tutuklandığını duyurdu. Olay, Haliliye ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğun ailesi tarafından jandarmaya yapılan başvuru ile ortaya çıktı.

Açıklamada Neler Yer Aldı?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ailelerin jandarmaya başvurusu sonrasında tespit edilen şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği belirtildi. 4 çocuğun tutuklandığı, bir çocuğun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Mağdur Çocuğa Destek Veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, mağdur çocuk ve ailesine danışmanlık hizmeti sunmaya başladığını açıkladı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ederken, konunun Valilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.