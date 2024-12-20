Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Olay

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan bir işçi, hayatını kaybetti. Olay, Karşıyaka Mahallesi 4015 Sokak'taki bir binanın dış cephesinde onarım çalışmaları sırasında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

27 yaşındaki Sinan Kaya, bina onarımı esnasında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Olayı gören çevre sakinleri derhal 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Hastanede Yapılan Müdahale Yetersiz Kaldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Sinan Kaya'yı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaya kurtarılamadı.

Bu kaza, iş güvenliği kurallarının önemini bir kez daha gözler önüne sererken, olayın detaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.