Şanlıurfa’da Huzur Uygulaması: 74 Gözaltı, Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da kapsamlı huzur uygulaması: Çok sayıda gözaltı ve ele geçirme

Şanlıurfa’da emniyet ve jandarma birimlerinin ortak yürüttüğü kapsamlı huzur uygulaması kent genelinde gerçekleştirildi. Denetimlerde, güvenlik güçleri kamu düzenini sağlamak amacıyla geniş çaplı kontroller yaptı.

Denetim detayları

Uygulamaya bin 357 personelin katıldığı bildirildi. Dün akşam yapılan çalışmalarda toplam 16 bin 404 kişi sorgulandı. Kontroller kapsamında 5 bin 147 araç denetlenirken, 327 sürücüye trafik cezası kesildi ve 5 araç trafikten men edildi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 74 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak adli ve idari süreçlerin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ŞANLIURFA'DA HUZUR UYGULAMASI: 74 GÖZALTI