Şanlıurfa'da Nostaljik Tramvaylar Törenle Hizmete Girdi

Divanyolu Yayalaştırma Projesi kente yeni bir kültür aksı kazandırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Divanyolu Yayalaştırma ve Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında alınan iki nostaljik tramvay, Haşimiye Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentin en işlek caddesini yeni bir kimlikle buluşturduklarını, tarihi dokuyu korurken bölge esnafı ve ziyaretçiler için yeni cazibe alanı oluşturacaklarını söyledi.

Mehmet Kasım Gülpınar şöyle konuştu: "Yenilenebilir elektrik enerjisiyle çalışan, sessiz ve sıfır emisyonlu yapısıyla bu tramvaylarımız, Şanlıurfa'da çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve çağdaş bir ulaşım modelinin en güzel örneklerinden biridir. Projeyle geçmişin izlerini koruyarak bugünün ihtiyaçlarına cevap veren, geleceğe miras kalacak bir şehir düzeni inşa ediyoruz. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki tramvaylardan ilhamla tasarlanan, çevreci ve sessiz tramvaylarımız, Divanyolu'na yeni bir canlılık kazandıracak. Projemizin bir diğer yönü de turizme kazandıracağı dinamiktir. Divanyolu ve Sarayönü caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek."

Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, nostaljik tramvayların kente kültürel ve turistik değer katacağını belirterek projenin bölgedeki esnafın işlerinin bereketlenmesine ve kazançlarının artmasına katkı sağlamasını diledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da nostaljik tramvayların hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından nostaljik tramvaylar hizmete başladı.

