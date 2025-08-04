Şanlıurfa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şanlıurfa'da Yangın Sona Erdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Direkli Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Bilinmeyen Nedenle Başladı

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Küçük Ekiplerle Büyük Mücadele

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, olay yerine gelen TOMA yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgedeki soğutma çalışmaları da sürüyor.

Yangının çıktığı bölgedeki orman alanının zarar görmemesi için tüm önlemler alınıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.