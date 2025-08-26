Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 7 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Sarayönü Caddesi üzerindeki bir otelin önüne iki araçla gelen kişiler, otele doğru rastgele ateş açtı ve bölgeden uzaklaştı.

Olayda ölü ya da yaralı bulunmazken, otelin camına mermi isabet etti.

Soruşturma ve gözaltılar

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki incelemelerin ardından soruşturma yürüttü. Ekipler, aralarında saldırıyı azmettiren kişinin de bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.