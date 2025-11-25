Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi — Baba ve 2 Çocuğu Yaralandı

Şanlıurfa Haliliye'de 34 NR 2337 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu baba ve iki çocuğu yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 01:41
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 01:41
Haliliye'de kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 34 NR 2337 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

