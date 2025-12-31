DOLAR
Şanlıurfa'da Paletli Ambulanslarla 3 Vakaya Müdahale — 78 Hasta Güvenle Nakledildi

Şanlıurfa'da yoğun kar altında 112 ekipleri paletli ambulanslarla 3 vakaya müdahale etti; 46 yaşındaki Nadire Duygu, 6 aylık bebek ve 62 yaşındaki Abdullah Çetin hastanelere taşındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:37
Şanlıurfa'da paletli ambulanslarla zorlu hava koşullarında müdahale

Şanlıurfa genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen 112 Acil Sağlık ekipleri, paletli ambulanslarla kırsal bölgelerdeki vakalara zamanında müdahale etti.

Kadıköy kırsalında düşme vakası: Nadire Duygu

Viranşehir ilçesine bağlı Kadıköy kırsal mahallesinde, 46 yaşındaki Nadire Duygu’nun yüksekten düşmesi üzerine gelen ihbarla ekipler sevk edildi. Paletli ambulans zorlu hava ve yol şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hasta, güvenli alana alınarak normal ambulansa nakledildi ve Viranşehir Devlet Hastanesinde tedaviye başlandı.

Kumçeşme'de konvülsiyon geçiren 6 aylık bebek

Viranşehir ilçesi Kumçeşme kırsal mahallesinde konvülsiyon geçiren 6 aylık bebek için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kapalı yollar nedeniyle bölgeye paletli ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, bebeğe evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından bebek paletli ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine nakledilerek tedaviye alındı.

Baba Ahmet Taşkın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak çocuğunun havale geçirdiğini bildirdiğini, kısa sürede paletli ambulansın evlerine ulaştığını ve zamanında yapılan müdahale sayesinde çocuğunun hastaneye güvenli şekilde nakledildiğini ifade etti. Taşkın, Sağlık Bakanlığına, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne ve Cumhurbaşkanlığına teşekkür etti.

Karabahçe'de kronik rahatsızlığı olan hasta sevki

Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Karabahçe kırsal mahallesinde, daha önce 12 kez anjiyografi geçirmiş ve bypass ameliyatı bulunan 62 yaşındaki Abdullah Çetin, paletli ambulansla bulunduğu yerden alınarak Siverek Devlet Hastanesine güvenli bir şekilde nakledildi.

Öte yandan, toplamda 78 hasta ambulanslarla hastanelere güvenli bir şekilde ulaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

