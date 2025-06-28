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Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:57
Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da Şarampole Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, A.K. (41) yönetimindeki 06 MNT 15 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10’uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 3 kişi için ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişileri Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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