DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:49
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa, Türkiye - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde düzenledikleri başarılı operasyonla dikkat çekti.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mühimmat

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, bir av tüfeği ve toplamda 10 şarjör ile 215 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yapılan bu operasyon, bölgede silah kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan...

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan...

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı