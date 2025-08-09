Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'daki Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa, Türkiye - Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek ilçesinde düzenledikleri başarılı operasyonla dikkat çekti.

Ele Geçirilen Silahlar ve Mühimmat

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, bir av tüfeği ve toplamda 10 şarjör ile 215 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Yapılan bu operasyon, bölgede silah kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 M-16 piyade tüfeği, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği ile 10 şarjör ve 215 mermi ele geçirildi.