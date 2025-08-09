DOLAR
Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:04
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Bıçakçı Mahallesi'nde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan bir tartışma sonucunda meydana geldi.

Gerginlik kısa sürede büyüyerek kimi bireylerin silah ve bıçak kullanmaya başladığı bir kavgaya dönüştü. Olaya tanıklık edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürerken, bölgedeki halk arasında endişe verici bir durum yaratacak bu tür olayların tekrar yaşanmaması için hem güvenlik güçleri hem de yerel yöneticiler çalışmalarını sürdürüyor.

