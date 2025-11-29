Şanlıurfa’da Sırtlanlar Tavuk Kümesine Girip Horoz ve Tavukları Çaldı

Şanlıurfa Bozova kırsalında aç kalan sırtlanlar, Karaağıl Mahallesi’ndeki tavuk kümesine girerek horoz ve tavukları alıp kaçtı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:14
Şanlıurfa’da sırtlanların tavuk kümesi saldırısı

Bozova kırsalı Karaağıl Mahallesi, saat 04.00

Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalında meydana gelen olayda, aç kalan sırtlanlar bir tavuk kümesine girerek çiftlik hayvanlarına zarar verdi.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 04.00 sıralarında Karaağıl Mahallesi’ndeki kümese giren sırtlanlar kümes kapısını kırdıktan sonra horoz ve tavukları alarak bölgeden uzaklaştı.

Sabah kümeste horozun yerinde olmadığını fark eden mahalle sakini, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde söz konusu anların kayıt altına alındığını gördü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili olarak bölge sakinleri tedbir çağrısında bulunurken, görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

