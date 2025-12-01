Şanlıurfa'da Son Ayda 8 Silahlı Kavga: 9 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Fail Yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Tamer Aksoy ile birlikte düzenlediği asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele, silahlı kavga olayları ve aranan şahısların yakalanmasına ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Vali Şıldak'ın değerlendirmesi

Vali Şıldak, kentte son bir ayda meydana gelen silahlı kavgalarla ilgili olarak, 8 silahlı kavgada 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve olaylara ilişkin 17 fail tespit edildiğini bildirdi. Vali Şıldak, "Son bir aylık dönemde, 8 olayda meydana gelmiş ve bu 8 olayda maalesef 9 vatandaşımızı kaybettik. Olaylara ilişkin 17 fail tespit edilmiş, faili meçhul kalan hiçbir olayımız yok, tamamını aydınlatmışız. Bu olaylardan sadece birinin firarisini şu anda yakalayamamış durumdayız, bu 1 kişinin araması devam ediyor. Bu çalışmalara baktığımız zaman 8 olayın sebepleri şöyle; kız kardeşi ile eşinin tartışması sonucu meydana gelen bir olay, bir başkası amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı, bir başkası aileler arası çocuk kavgası, bir başkası bir düğündeki gürültüden kaynaklı çıkan tartışma, bir başkası alacak verecek borç ilişkisi, bir başkası boşanma aşamasındaki aileler arası, bir başkası da yine ailevi ir konudan kaynaklı yaşanmış. Bunu özetlediğimizde olayların tamamının münferit hadiselerden kaynaklı olarak gerçekleştiği 8 olayın 3’ünün de akrabalar arası bir olay profiline sahip olduğunu görüyoruz".

Diğer asayiş çalışmalarına ilişkin bilgiler

Vali Şıldak, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili 11 ayda 849 kişinin yakalandığını; telefon dolandırıcılığına yönelik 19 operasyonda 81 kişinin yakalandığını; tefecilik olaylarına ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını; çete olaylarına yönelik 20 operasyon ile 71 kişinin yakalandığını söyledi. Ayrıca kasten öldürme olaylarında bir ayda 17 kişinin yakalandığını ve 1 kişinin arandığını belirtti.

