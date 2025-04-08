Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Şok Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Tepedibi Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Olay, vatandaşların sahildeki cesedi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Durum Jandarmaya Bildirildi

Vatandaşların hemen jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında cesedi sudan çıkardı. Olay anı, mahallede büyük bir korku ve şaşkınlık yarattı.

Kimlik Tespiti ve Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.