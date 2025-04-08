DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Olay yerinde detaylar araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 22:18
Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde Şok Olay

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Tepedibi Mahallesi'nde yer alan sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Olay, vatandaşların sahildeki cesedi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Durum Jandarmaya Bildirildi

Vatandaşların hemen jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sulama kanalında cesedi sudan çıkardı. Olay anı, mahallede büyük bir korku ve şaşkınlık yarattı.

Kimlik Tespiti ve Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Bulunan ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılarak kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için gerekli işlemler başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespitinin...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespitinin yapılması ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!