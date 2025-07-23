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Şanlıurfa'da Termometreler 51 Dereceye Ulaştı

Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 51 dereceye yükseldi, şehirde hayat olumsuz etkileniyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 16:50
Şanlıurfa'da Termometreler 51 Dereceye Ulaştı

Şanlıurfa, Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olarak dikkat çekiyor. Termometreler burada 51 dereceyi gösterdi ve sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz bir biçimde etkilemeye devam ediyor.

Sıcaktan korunma arayışındaki vatandaşlar, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih ediyor. Bazı kişiler, şapka kullanarak korunmaya çalışırken, diğerleri ise havuzlarda serinlemenin yollarını arıyor.

Bu aşırı sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında belirgin bir sakinlik gözlemleniyor. Buz satışı yapan Recep Toprak, gazetecilere verdiği demeçte, talebin arttığını ve günlük olarak yaklaşık 7 ton buz sattıklarını belirtti. Toprak, sezonluk iş yaptıkları için sıcaklığın kendilerine fayda sağladığını ifade etti.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi...

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi...

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 51 dereceyi gösterdi.

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