Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Toz Taşınımı Şanlıurfa'da Etkili Oluyor

Şanlıurfa'da bu gece etkili olan toz taşınımı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent genelinde yaşanan bu olumsuz hava durumu, yaşamı zora soktu.

Toz bulutları yüzünden görüş mesafesi belirgin şekilde düşerken, park halindeki araçların üzeri de kalın bir toz tabakası ile kaplandı. Bu durum, hem sürücüler hem de yayalar için ciddi handikaplar oluşturdu.

Yetkililer, vatandaşların bu tür hava koşullarında dikkatli olmalarını ve mümkünse dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi, toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi, toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.