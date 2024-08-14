Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da Kritik Trafik Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece geç saatlerde gerçekleşen talihsiz bir trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Berat Ergin (34) yönetimindeki 34 JT 0236 plakalı otomobilin Siverek-Viranşehir kara yolu üzerinde, Yücelen Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmesiyle meydana geldi.

Hayatını Kaybedenler ve Yaralılar

Kaza esnasında aracın içerisindeki Reşit Baskın (84) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Berat Ergin ve diğer iki yolcu Zeri Ergin (64) ve Civan Ergin (1) yaralandı.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Durumun bildirildiği üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızla intikal etti. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak Siverek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Üzücü Gelişme

Yaralılardan Zeri Ergin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.