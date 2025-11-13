Şanlıurfa'da Vektörle Mücadele: 33 Araç ve 100 Personelle Yoğun İlaçlama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadeleyi yoğunlaştırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 33 araç ve 100 personelden oluşan kadrosuyla şehir genelinde yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.

Çalışma alanları ve yöntemler

Kanal sisleme çalışmaları, inşaat bodrum alanları, foseptik çukurları, sazlıklar, dereler ve birikmiş su kaynakları düzenli olarak ilaçlanıyor. Hedef, sivrisinek, karasinek, larva ve haşere oluşumunun önüne geçmek.

Şikayet yönetimi ve periyodik uygulama

Vatandaşlardan gelen başvurular ALO 153 hattı üzerinden alınıyor; şikayetler ekipler tarafından kısa sürede değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor. İlaçlama çalışmaları mahalle bazlı planlanarak yıl boyunca periyodik şekilde sürdürülüyor.

Riskli alanlara odaklanma

Mahallelerdeki çöp konteynerleri, metruk binalar ve boş alanlar ile su birikintileri, kuyular ve bodrum katlar gibi larva ve uçkun oluşumuna yol açabilecek alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Rögarlar ve kapalı ortamlar da dahil olmak üzere kanal sisleme çalışmalarıyla kışlık mücadele etkin şekilde devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için vektörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

