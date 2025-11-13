Şanlıurfa'da Vektörle Mücadele: 33 Araç ve 100 Personelle Yoğun İlaçlama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 33 araç ve 100 personelle kanal sisleme ve kapsamlı ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek, karasinek ve larva oluşumunu önlüyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 16:01
Şanlıurfa'da Vektörle Mücadele: 33 Araç ve 100 Personelle Yoğun İlaçlama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadeleyi yoğunlaştırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 33 araç ve 100 personelden oluşan kadrosuyla şehir genelinde yoğun bir ilaçlama çalışması yürütüyor.

Çalışma alanları ve yöntemler

Kanal sisleme çalışmaları, inşaat bodrum alanları, foseptik çukurları, sazlıklar, dereler ve birikmiş su kaynakları düzenli olarak ilaçlanıyor. Hedef, sivrisinek, karasinek, larva ve haşere oluşumunun önüne geçmek.

Şikayet yönetimi ve periyodik uygulama

Vatandaşlardan gelen başvurular ALO 153 hattı üzerinden alınıyor; şikayetler ekipler tarafından kısa sürede değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor. İlaçlama çalışmaları mahalle bazlı planlanarak yıl boyunca periyodik şekilde sürdürülüyor.

Riskli alanlara odaklanma

Mahallelerdeki çöp konteynerleri, metruk binalar ve boş alanlar ile su birikintileri, kuyular ve bodrum katlar gibi larva ve uçkun oluşumuna yol açabilecek alanlar düzenli olarak ilaçlanıyor. Rögarlar ve kapalı ortamlar da dahil olmak üzere kanal sisleme çalışmalarıyla kışlık mücadele etkin şekilde devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için vektörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖRLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖRLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VEKTÖRLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?