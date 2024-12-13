Şanlıurfa'da Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Haliliye Mahallesi'nde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Olay, 3 katlı bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenenler arasında Mehmet (4), Zeynep (1), Aydın (27), Fatma Kesik (35) ve Hanife Kaçmaz (69) yer aldı. Bu kişiler, ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik bir çalışma sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.