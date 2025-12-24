DOLAR
42,85 -0,05%
EURO
50,65 0,07%
ALTIN
6.181,79 -0,01%
BITCOIN
3.745.566,4 0,6%

Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırdı; 2025'te 1.717 işletmeye toplam 6 milyon 425 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:04
Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza

Şanlıurfa'da yılbaşı denetimleri sıklaştırıldı

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan tüketici hareketliliğini dikkate alarak denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kampanyalar yakından izleniyor

"Yılbaşı İndirimleri" ve "Yeni Yıl Fırsatları" gibi adlar altında yürütülen kampanyalar Ticaret İl Müdürlüğü tarafından titizlikle takip ediliyor. Özellikle marketler, zincir mağazalar, gıda satış noktaları, restoranlar ve kafeler gibi işletmelerde fiyat etiketi uygulamaları, raf-kasa fiyat uyumsuzlukları, haksız fiyat artışları ve ürün etiket bilgileri ile tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar ayrıntılı biçimde denetlendi.

Denetim sonuçları ve uygulanan cezalar

2025 yılı içerisinde Şanlıurfa il ve ilçelerinde yapılan denetimlerde 19 bin 800 işletme ve 408 bin 901 ürün incelendi. Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen bin 717 işletmeye, bin 881 aykırı ürün nedeniyle toplam 5 milyon 955 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yeterlilik belgesi bulunmadığı tespit edilen 1 firmaya 406 bin 750 TL, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 40 ticari elektronik ileti nedeniyle 63 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 6 milyon 425 bin 356 TL olarak kayda geçti.

Fahiş fiyat denetimleri kapsamında 325 işlem tesis edilerek mevzuat gereği bakanlığa iletildi.

Denetimler sürecek

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerini bakanlık ve valiliğin talimatları doğrultusunda aralıksız şekilde 31 Aralık gecesine kadar sürdüreceğini açıkladı. Birçok denetime Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş'ın da katıldığı öğrenildi.

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTIRILDI

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTIRILDI

YILBAŞI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTIRILDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza
2
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır’dan Gençlere Hayat Dersi: "Kendi Gücünüze İnanın"
3
Datça Yat Limanı 2025 Yazında Bin 699 Tekneyi Ağırladı
4
Sultangazi'de D Caddesi Zeminaltı Otopark ve Tesis Hizmete Açıldı
5
İnegöl Belediyesi Kışa Hazır: 126 Personel ve 30 Araçla Karla Mücadele
6
Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Geçmeyen Öksürük ve Şiddetli Karın Ağrısına Dikkat

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı