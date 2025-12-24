Şanlıurfa'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Artırıldı — 6 milyon 425 bin 356 TL Ceza

Şanlıurfa'da yılbaşı denetimleri sıklaştırıldı

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı öncesinde artan tüketici hareketliliğini dikkate alarak denetimlerini yoğunlaştırdı.

Kampanyalar yakından izleniyor

"Yılbaşı İndirimleri" ve "Yeni Yıl Fırsatları" gibi adlar altında yürütülen kampanyalar Ticaret İl Müdürlüğü tarafından titizlikle takip ediliyor. Özellikle marketler, zincir mağazalar, gıda satış noktaları, restoranlar ve kafeler gibi işletmelerde fiyat etiketi uygulamaları, raf-kasa fiyat uyumsuzlukları, haksız fiyat artışları ve ürün etiket bilgileri ile tüketiciyi yanıltıcı uygulamalar ayrıntılı biçimde denetlendi.

Denetim sonuçları ve uygulanan cezalar

2025 yılı içerisinde Şanlıurfa il ve ilçelerinde yapılan denetimlerde 19 bin 800 işletme ve 408 bin 901 ürün incelendi. Denetimler sonucunda aykırılık tespit edilen bin 717 işletmeye, bin 881 aykırı ürün nedeniyle toplam 5 milyon 955 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği kapsamında yeterlilik belgesi bulunmadığı tespit edilen 1 firmaya 406 bin 750 TL, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 40 ticari elektronik ileti nedeniyle 63 bin 360 TL idari para cezası kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 6 milyon 425 bin 356 TL olarak kayda geçti.

Fahiş fiyat denetimleri kapsamında 325 işlem tesis edilerek mevzuat gereği bakanlığa iletildi.

Denetimler sürecek

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerini bakanlık ve valiliğin talimatları doğrultusunda aralıksız şekilde 31 Aralık gecesine kadar sürdüreceğini açıkladı. Birçok denetime Ticaret İl Müdürü İbrahim Akbaş'ın da katıldığı öğrenildi.

