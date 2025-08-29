DOLAR
Şanlıurfa Eyyübiye'de İşçi Servisi ile Kamyon Çarpıştı: 5 Yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye'de Organize Sanayi Bölgesi girişinde işçi servisi ile kamyon çarpıştı; kazada 5 işçi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:33
Organize Sanayi Bölgesi girişinde kaza

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana gelen kazada bir işçi servisi ile bir kamyon çarpıştı.

Çarpışan araçlar: 63 S 1451 plakalı işçi servisi ile 02 HM 589 plakalı kamyon.

Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada serviste bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

