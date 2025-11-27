Şanlıurfa Eyyübiye'de zincirleme kaza: 4 araç, 5 yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye Akabe Mahallesi'nde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:49
Olayın seyri ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Akabe Mahallesinde, Suruç yönünden kent merkezine seyreden araçların karıştığı kazada 4 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

