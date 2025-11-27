Şanlıurfa Eyyübiye'de zincirleme kaza: 4 araç, 5 yaralı

Şanlıurfa Eyyübiye'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Olayın seyri ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, Akabe Mahallesinde, Suruç yönünden kent merkezine seyreden araçların karıştığı kazada 4 araç birbirine girdi ve 5 kişi yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
