Santa Maria Klisesi saldırı sonrası koruma talebinde bulundu

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası kilisenin ve Rahip Anton Bulai'nin avukatı, polis koruması verilmesi için başvurdu.

Santa Maria Klisesi saldırı sonrası koruma talebinde bulundu
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Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne 28 Ocak'ta ayin esnasında maskeli iki saldırgan silahla girmiş ve 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan'ı öldürmüştü. Bu kanlı saldırıyla ilgili olarak 25 kişi gözaltına alınmış, 9 kişiye ise adli kontrol şartı getirilmişti.

Şikayet dilekçesinde, Reuters'ın örgütün saldırıyı sahiplendiğini bildirdiği, DAEŞ'in yayınlarında da saldırının "Yahudi ve Hristiyanlara her yerde saldırılması" emrine bir yanıt niteliğinde olduğu, olayın hem dünya medyasında hem de ülke gündeminde geniş yankı bulduğu belirtildi.

Dilekçede, kilisenin sadece bu inanca bağlı olanlar değil, farklı dinlere mensup olanlar tarafından da her gün binlerce ziyaretçi çektiği vurgulanarak şunlar söylendi:

"Şüphelilerin ayinde bulunanlara yönelik hedef gözetmeksizin ateş ettiği açıktır. Basın ve kamuoyuna intikal eden bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde müvekkil kiliseyi ziyaret eden binlerce yerli-yabancı insanın can güvenliğinin olmadığı Anayasal bir hak olan yaşam hakkının tehlikede olduğu açıktır.

Santa Maria Kilisesi terör saldırısının gazetelerde manşet olması gibi sebepler düşünüldüğünde tehdidin boyutunun oldukça ciddi olduğu açıktır. Zira binlerce masum insanın yaşam hakkı elinden alındıktan sonra diğer hiçbir hakkın anlamının kalmayacağı açıktır.''

DİLEKÇEDE YASAL ÖNLEMLERİN ALINMASI İSTENDİ

Dilekçede, şüpheliler ve terör örgütüyle bağlantısı olan kimliği belirsiz diğer kişilerin yaptıklarına uygun maddeler çerçevesinde yargılanması, polis nezaretinde korunması ve somut tehlikeleri ortadan kaldıracak gerekli yasal önlemlerin alınması istendi.

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