Şap Hastalığında Aşılama Hayati Öneme Sahip

Türkiye’de hayvancılığın önemli sorunlarından biri olan şap hastalığı, hayvan sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinden Dr. Murat Kaan Durgut, hastalıkla mücadelenin temel yolunun aşılama olduğunu vurguladı.

Uzman Uyarısı

Dr. Durgut, Türkiye’nin şap hastalığının endemik olarak görüldüğü ülkeler arasında yer aldığını belirterek, hastalığın yayılmasını hızlandıran başlıca etkenleri hayvan hareketliliği, göç ve ticaret olarak sıraladı.

Dr. Durgut şöyle dedi: "Virüs ağız boşluğunda ve tırnak aralarında içi sıvı dolu veziküller oluşturur. Bu lezyonlar açıldığında ciddi yaralar meydana gelir, yüksek ateşle birlikte iştahsızlık ve verim kayıpları ortaya çıkar".

Durgut, son dönemdeki vakaların daha ağır seyretmesinin yeni varyantlarla ilişkili olduğunu kaydederek, "Önceki aşılama çalışmaları bu varyanta karşı yeterince etkili olamadı. Bu nedenle hastalık bu dönemde daha ağır seyretti. Bu hastalık rüzgarla kilometrelerce uzağa taşınabilir. Bu nedenle yetiştiriciler hastalığı gördükleri anda veteriner hekimlere ve ilgili resmi kurumlara bildirimde bulunmalıdır" şeklinde uyardı.

Aşılama ve Korunma Önerileri

Durgut, düzenli aşılama ve biyogüvenlik önlemlerine uyulmasıyla şap hastalığının kontrol altına alınabileceğini belirtti ve aşı takvimine ilişkin bilgiler verdi.

Antibiyotikler yalnızca ikincil bakteriyel enfeksiyonları önlemek amacıyla destekleyici olarak kullanılabilir. Hastalığı önlemenin tek etkili yolu aşılamadır.

Dr. Durgut, "Annesi aşılı olmayan hayvanlarda 2 haftalıktan büyük tüm hayvanlara, annesi aşılı olanlarda ise 2 aylıktan büyük hayvanlara şap aşısı uygulanmalı ve bir ay sonra mutlaka güçlendirme dozu yapılmalıdır" dedi.

Ulusal Altyapı

Durgut, Türkiye’nin şap hastalığıyla mücadelede önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz, 1967 yılında Şap Enstitüsünün kurulmasıyla birlikte şap aşısını kendi imkanlarıyla üretmeye başlamış ve bu alanda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmıştır" ifadelerini kullandı.

