Şap Nedeniyle Deve Güreşleri İptal - Erol Bilgin: 'Kültürümüz Yaşasın'

Muğla'da şap hastalığı nedeniyle Bodrum, Yatağan ve Milas'taki deve güreşleri iptal edildi. Erol Bilgin, karara saygı duyduklarını ancak devecilik kültürünün sürmesini istediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:26
Şap Nedeniyle Deve Güreşleri İptal Edildi

Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin Açıklama Yaptı

Muğla'nın Bodrum, Yatağan ve Milas ilçelerinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşleri, şap hastalığı ve uygulanan karantina tedbirleri kapsamında bu yıl gerçekleştirilmeyecek.

Yatağan Deveciler Derneği Başkanı Erol Bilgin, alınan karara saygı duyduklarını ancak devecilik kültürünün yaşatılmasını istediklerini vurguladı.

Bilgin, konuya ilişkin şunları söyledi: "Deve güreşleri bölgemizde yüzyıllardır süregelen önemli bir kültürel mirastır. Bu kültürün devamlılığı için bizler de elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir nedenle deve güreşleri iptal edilmemişti. Ancak şap hastalığı nedeniyle bu yıl güreşler yapılamayacak"

Bilgin ayrıca "Devlet büyüklerimizin almış olduğu karara saygımız var. Hayvan sağlığı her şeyden önce gelir. Ancak bizler de bu kültürün sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz. İnşallah şap hastalığı kısa sürede sona erer ve devecilik kültürümüz kaldığı yerden devam eder. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık" ifadelerini kullandı.

Deve güreşlerinin iptal edilmesi hem deveciler hem de vatandaşlar arasında üzüntüyle karşılandı. Gözler, hastalığın seyrine ve ilerleyen dönemde alınacak yeni kararlara çevrildi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

