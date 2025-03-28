Saraçhane'deki İzinsiz Gösterilere Katılan 38 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 38 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 38 zanlı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 24 Mart günü Saraçhane'de yapılan izinsiz gösteride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sloganlar atan 16 şüpheli ve onlarla birlikte hareket eden toplamda 33 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 49 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 16 şüpheli “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçlarından tutuklandı.

Hakimlik, 22 şüphelinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet” suçuyla tutuklanmasına karar verirken, 11 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.