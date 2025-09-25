Saraybosna'da 'Geleceğe Yolculuk' Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Saraybosna'da başlayan Uluslararası Turizm Fuarı, sürdürülebilirlik, dijital turizm ve yapay zekâ temalı seminerlerle sektörü buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:52
Saraybosna'da 'Geleceğe Yolculuk' Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Saraybosna'da Uluslararası Turizm Fuarı kapılarını açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, çok sayıda ülkeden firmaların katılımıyla Saraybosna Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Etkinlik, şehirdeki İskenderiye bölgesindeki fuar alanında başladı.

Katılımcılar ve hedefler

Fuar; Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden gelen birçok firmayı ağırlıyor. Turizm endüstrisinin önde gelen temsilcileri, fuarda iş bağlantıları kurma, tanıtım ve deneyim paylaşımı amacıyla stantlar ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

Program: Seminerler, paneller ve atölyeler

"Geleceğe Yolculuk" sloganıyla düzenlenen fuarda, sürdürülebilir ve dijital turizm konularının yanı sıra seyahatlerin tanıtımında yapay zeka kullanımına dair seminerler yer alıyor. Ziyaretçilere yönelik paneller, konferanslar ve atölyelerde dijitalleşme, kırsal ve macera turizminin geliştirilmesi ile yerel destinasyonların uluslararası pazarda tanıtımı ele alınacak.

Genç girişimcilere yönelik etkinlikler ve kapanış

Fuar kapsamında genç girişimcilere yönelik özel etkinlikler de düzenleniyor. Etkinlikler, sektörde yeni iş birlikleri ve projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı hedefliyor. Fuar, 27 Eylül'de sona erecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok ülkeden firmanın katıldığı Saraybosna Uluslararası...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok ülkeden firmanın katıldığı Saraybosna Uluslararası Turizm Fuarı açıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok ülkeden firmanın katıldığı Saraybosna Uluslararası...

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
2
Yasağa Rağmen Ravşa'da: Nasrallah ve Safiyuddin'in Portreleri Yansıtıldı
3
Trump: "Erdoğan Tüm Dünyada Çok Saygı Görüyor" — Beyaz Saray Görüşmesi
4
Aydın'da Göçmen Botu Battı: Anne ve 3 Yaşındaki Oğlu Öldü
5
Büyükgümüş: İHA'yı İhraç Ediyoruz — Arnavutköy Ziyareti
6
Trump: Erdoğan'la Beyaz Saray Görüşmesi 'Harika bir görüşmeydi'
7
Komsic: "Gazze'ye gözler kapatılıyor, soykırım riski var"

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim