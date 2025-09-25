Saraybosna'da 'Geleceğe Yolculuk' Uluslararası Turizm Fuarı Başladı

Saraybosna'da Uluslararası Turizm Fuarı kapılarını açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, çok sayıda ülkeden firmaların katılımıyla Saraybosna Uluslararası Turizm Fuarı açıldı. Etkinlik, şehirdeki İskenderiye bölgesindeki fuar alanında başladı.

Katılımcılar ve hedefler

Fuar; Balkan ülkelerinin yanı sıra Türkiye ve diğer ülkelerden gelen birçok firmayı ağırlıyor. Turizm endüstrisinin önde gelen temsilcileri, fuarda iş bağlantıları kurma, tanıtım ve deneyim paylaşımı amacıyla stantlar ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

Program: Seminerler, paneller ve atölyeler

"Geleceğe Yolculuk" sloganıyla düzenlenen fuarda, sürdürülebilir ve dijital turizm konularının yanı sıra seyahatlerin tanıtımında yapay zeka kullanımına dair seminerler yer alıyor. Ziyaretçilere yönelik paneller, konferanslar ve atölyelerde dijitalleşme, kırsal ve macera turizminin geliştirilmesi ile yerel destinasyonların uluslararası pazarda tanıtımı ele alınacak.

Genç girişimcilere yönelik etkinlikler ve kapanış

Fuar kapsamında genç girişimcilere yönelik özel etkinlikler de düzenleniyor. Etkinlikler, sektörde yeni iş birlikleri ve projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamayı hedefliyor. Fuar, 27 Eylül'de sona erecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da birçok ülkeden firmanın katıldığı Saraybosna Uluslararası Turizm Fuarı açıldı.