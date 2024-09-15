Saraybosna'da Uluslararası "Kutsal İşgal" Belgeseli Gösterimi

Saraybosna'daki festivalde TRT World'ün "Kutsal İşgal" belgeseli uluslararası izleyiciyle buluştu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:06
Saraybosna'da Uluslararası "Kutsal İşgal" Belgeseli Gösterimi

Saraybosna'daki Belgesel Film Festivali'nde Heyecan Verici Gösterim

Saraybosna, Bosna-Hersek'in başkenti, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne (AJB DOC) ev sahipliği yaptı. Festivalde yer alan önemli yapımlardan biri, TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu koşullar altında hazırladığı Kutsal İşgal (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi oldu.

Festivalin Önemi

Al Jazeera Balkanlar tarafından düzenlenen bu festival, belgesel film yapımcılarına ve izleyicilere, farklı kültürlerden ve temalardan gelen eserleri bir arada sunma fırsatı veriyor. Bu yılki festivalde, birçok önemli belgesel uluslararası düzeyde izleyicilerle buluştu.

"Kutsal İşgal" Belgeseli

TRT World tarafından hazırlanan Kutsal İşgal, izleyicilere derin bir bakış sunarak sosyal ve politik konulara ışık tutuyor. Belgesel, uluslararası arenada birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin üçüncü gününde yönetmen ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimlerinin TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin üçüncü gününde yönetmen ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimlerinin TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin üçüncü gününde yönetmen ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimlerinin TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" izleyiciyle buluştu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen...

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), TRT World Araştırma Ekibi'nin zorlu şartlarda hazırladığı "Kutsal İşgal" (Holy Redemption) belgeselinin uluslararası gösterimi yapıldı. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festivalin üçüncü gününde yönetmen ve yapımcılığını Jose Carlos Soares, Tanju Şahin ve Aslıhan Eker Çakmak'ın üstlendiği, çekimlerinin TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan Gazze soykırımından iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirilen "Kutsal İşgal" izleyiciyle buluştu.

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