Sarayburnu'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Sarayburnu Önlerinde Kurtarma Operasyonu

Sarayburnu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Kurtarma Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürüklenen teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile yedeklendiği ve Harem'e emniyetle yanaştırıldığı belirtildi. Bu başarılı operasyon, bölgedeki güvenlik çalışmalarının etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.