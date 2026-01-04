Sarı Kod Uyarısı Varken Antalya'da Bahar: Konyaaltı 16°C'yi Gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına karşın Antalyalılar ve turistler sahile akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 il için 'sarı kod' uyarısı verirken, Antalya'da hava sıcaklığı 16 dereceye, deniz sıcaklığı ise 19 dereceye ulaştı.

Havanın nispeten ılımlı olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Antalyalılar ve yabancı turistleri yeni yılın ilk hafta sonunu değerlendirmek üzere Konyaaltı Sahili'ne çekti. Bölge puslu olsa da sahil boyunca hareketlilik gözlendi.

Aileleri ve sevdikleriyle birlikte sahile çıkan vatandaşların bir kısmı yanlarında getirdikleri oltalarla balık tutmayı tercih ederken, bazıları yürüyüş yaptı. Yabancı turistler ise hava koşullarına aldırış etmeyerek denize girmenin keyfini sürdü.

Bazı ziyaretçiler ise yeşil alanlarda aileleriyle birlikte oturup, Antalya'nın eşsiz falezler manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı. Böylece kent, ülkenin birçok bölgesinde devam eden uyarılara rağmen güneşli ve hareketli bir hafta sonu geçirdi.

