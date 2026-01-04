DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.303,17 -1,11%

Sarı Kod Uyarısı Varken Antalya'da Bahar: Konyaaltı 16°C'yi Gördü

Meteoroloji'nin 14 il için 'sarı kod' uyarısı sürerken Antalya'da 16°C hava ve 19°C denizle Konyaaltı Sahili'nde yeni yılın ilk hafta sonu rengârenk geçti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:59
Sarı Kod Uyarısı Varken Antalya'da Bahar: Konyaaltı 16°C'yi Gördü

Sarı Kod Uyarısı Varken Antalya'da Bahar: Konyaaltı 16°C'yi Gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısına karşın Antalyalılar ve turistler sahile akın etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 il için 'sarı kod' uyarısı verirken, Antalya'da hava sıcaklığı 16 dereceye, deniz sıcaklığı ise 19 dereceye ulaştı.

Havanın nispeten ılımlı olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Antalyalılar ve yabancı turistleri yeni yılın ilk hafta sonunu değerlendirmek üzere Konyaaltı Sahili'ne çekti. Bölge puslu olsa da sahil boyunca hareketlilik gözlendi.

Aileleri ve sevdikleriyle birlikte sahile çıkan vatandaşların bir kısmı yanlarında getirdikleri oltalarla balık tutmayı tercih ederken, bazıları yürüyüş yaptı. Yabancı turistler ise hava koşullarına aldırış etmeyerek denize girmenin keyfini sürdü.

Bazı ziyaretçiler ise yeşil alanlarda aileleriyle birlikte oturup, Antalya'nın eşsiz falezler manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı. Böylece kent, ülkenin birçok bölgesinde devam eden uyarılara rağmen güneşli ve hareketli bir hafta sonu geçirdi.

16 DERECE OLAN HAVA SICAKLIĞINI FIRSAT BİLEN ANTALYALILAR VE YABANCI TURİSTLER, YENİ YILIN İLK...

16 DERECE OLAN HAVA SICAKLIĞINI FIRSAT BİLEN ANTALYALILAR VE YABANCI TURİSTLER, YENİ YILIN İLK HAFTA SONUNU KONYAALTI SAHİLİ'NDE DEĞERLENDİRDİ.

16 DERECE OLAN HAVA SICAKLIĞINI FIRSAT BİLEN ANTALYALILAR VE YABANCI TURİSTLER, YENİ YILIN İLK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şemdinli'de Yanık: 9 Aylık Bebek Ambulans Helikopterle Van'a Sevk Edildi
2
İstanbul'da Lodos: Yenikapı'da Dev Dalgalar Sahili Kapladı
3
Mudanya'da Köylüler 797 Milyon Liralık Arazi Satışına Traktörlerle Tepki
4
Sarı Kod Uyarısı Varken Antalya'da Bahar: Konyaaltı 16°C'yi Gördü
5
Sağlık-Sen İdil'de Üyeleriyle Kahvaltıda Buluştu
6
Isparta'da Soğuklara Karşı Gökkubbe Fuar Alanı Pazarcılara Açıldı
7
Cüneyt Özdemir'in Annesi Hamiyet Özdemir Çorum'da Defnedildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları