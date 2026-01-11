Sarıçam'da Elifsu Uludağ Mahallesi'nde Yollar Yapılmadı: Çamur ve Toz İsyanı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Elifsu Uludağ Mahallesinde lüks apartmanlar yükselmesine rağmen yolların yapılmaması mahalleliyi isyan ettirdi. Sarıçam Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan mahallede, yağmur yağdığında çamur, güneşli günlerde ise yoğun toz nedeniyle yaşam zorlaşıyor.

Günlük yaşam felç

Mahalle sakinleri, yol yapılmadığı için günlük yaşamın felç olduğunu belirtiyor. Vatandaşlar defalarca başvurmalarına rağmen belediyeden somut bir adım atılmadığını söylüyor. En dikkat çeken nokta ise sorunun Belediyenin hemen arkasında yaşanıyor olması.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Fatih Ökkü duruma tepki göstererek, "Belediyemiz çalışmıyor. Defalarca uyardık ama burası hâlâ böyle. Belediyenin hemen arkasında olmamıza rağmen kimse ilgilenmiyor" dedi.

Ali Demir ise yaşadıkları mağduriyeti, "Buraya taşınalı 1 sene oldu, yol 1 senedir aynı. Motosikletim var ama kullanamıyorum. Belediyenin hemen arkası ama tam bir ironi yaşanıyor. Bu yol kuryelerin haritasında bile yok. Herkesin kullandığı yol ama resmiyette yok sayılıyor" sözleriyle anlattı.

Filiz Şahin de günlük ihtiyaçlarını karşılamanın güçleştiğini belirterek, "Yollarda yürüyemiyoruz. Ekmeğe gidip gelmek bile çile. Belediyeye başvuruyoruz, 'geleceğiz, yapacağız' deniyor ama ortada bir şey yok. Hep böyle mi olacak" diyerek tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinin ortak şikayeti, lüks yapılaşmanın tamamlandığı bölgede temel altyapı hizmetlerinin aksıyor olması ve yetkililerden somut bir çözüm beklemeleridir.

