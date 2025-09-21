Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Mevsimin İlk Karı Düştü

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, mevsimin ilk karını aldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür süren yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek Kesimler Beyaza Büründü

Merkezin 2 bin 634 rakımlı zirvesi ile ilçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları ve Ağbaba Dağının yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Bölgedeki kar yağışı, kış turizmi açısından umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşlar Memnun

Vatandaşlardan Enver Bağır, havaların aniden soğuduğunu belirterek, "İlçemize yağmurların ardından ilk defa kar yağdı. Kayak merkezimize de ilk kar düştü; çok mutluyuz, sevinçliyiz." dedi.

Yetkililer ve işletmeciler, devam eden soğuk hava ve kar yağışının kayak sezonu öncesi bölgeye olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

