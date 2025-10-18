Şavşat'ta Sonbahar: 'Sakin Şehir'de Renk Cümbüşü

Şavşat'ta Sonbahar Ziyafeti

Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı ilçesi ziyaretçilerini büyülüyor

Türkiye'nin saklı cenneti olarak anılan Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharda doğanın farklı renkleriyle dikkat çekiyor. İlçe; tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Özellikle sonbaharda bitki örtüsünün büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonları fotoğraf ve doğa tutkunlarından yoğun talep görüyor. Doğada renk değişiminin yaşandığı ilçeye gelenler, bu görüntüleri ölümsüzleştirmek için turlar aracılığıyla Pınarlı köyü gibi noktalara yöneliyor; bazı bölgelerde kış ve sonbaharı aynı anda yaşamak mümkün oluyor.

Turizm rehberi Alp Demirkaya, Anadolu Ajansı muhabirine bölgede ekoturizm turları düzenlediklerini anlattı. Demirkaya, Mayıs ayı itibarıyla sezonu açıp yaylalara turların başladığını, şu anda ise 'sonbahar renklerinin en güzel olduğu yerin Şavşat' olduğunu söyledi.

Demirkaya, 'Buranın doğası çok güzel, bazen bir şey anlatmaya gerek yok. Gelen yerli ve yabancı turistler doğadan çok memnunlar.' ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını belirten Demirkaya, 'Şavşat'ta 65 köy var, hepsi birbirinden güzel; bu coğrafya ortamıyla, doğasıyla, insanıyla, kültürüyle muazzam bir coğrafya. Burada rehberlik yaptığım için mutluyum. Her şartta doğadayız. Misafirlerimizi az bilinen, çok az insanın bildiği yerlere götürüyorum.' diye konuştu.

