Sayıştay Belgeleri: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden Siyasi Anket

Sayıştay'ın 2024 düzenlilik denetimi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bütçesinden finanse edilen anketin hizmet yerine başkanın performansını ölçtüğünü ve mevzuata aykırı olduğunu tespit etti.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 09:48
Sayıştay: Tekirdağ Büyükşehir'de Kamu Parası Siyasi Amaçla Kullanıldı

Sayıştay Başkanlığı'nın 2024 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bütçesinden yapılan bir anketin kamu hizmeti niteliğini aştığını ve kamu kaynaklarının siyasi amaçla kullanıldığını belgeledi.

Denetim ve anketin içeriği

Rapora göre, 26 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 'Hizmet Kalitesi ve Vatandaş Memnuniyet Anketi' kapsamında Tekirdağ halkına iki soru yöneltildi. Bu soruların ilki hizmet memnuniyetini ölçerken, ikincisi doğrudan belediye başkanının başarısını hedefliyordu:

'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun musunuz?'

'Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz?'

Sayıştay'ın değerlendirmesi

Sayıştay, ikinci sorunun belediye hizmetleriyle ilgisi bulunmadığını ve anketin tamamının belediye bütçesinden karşılandığını belirtti. Bu durum, çalışmanın kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik hizmet ölçümünden çıkarak siyasi nitelikli bir memnuniyet araştırmasına dönüştüğünü gösterdi.

Denetim raporunda ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 24. maddesi hatırlatılarak, belediyelerin yalnızca büyükşehir belediyesinin hizmetleriyle ilgili kamuoyu yoklamalarını bütçeden karşılayabileceği vurgulandı. Sayıştay, başkanın kişisel başarı algısını ölçen araştırmanın kamu hizmeti kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve bu nedenle bütçeyle finanse edilmesinin mevzuata aykırı olduğunu kaydetti.

Tavsiyeler ve sonuç

Raporda, anketin kapsamının hizmet memnuniyeti ölçümünden çıkarak siyasi nitelik taşıdığı, bunun da kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hukuka uygun kullanılmadığını ortaya koyduğu belirtildi. Sayıştay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli düzeltmelerin yapılması ve benzer uygulamalardan kaçınılması yönünde uyarıda bulundu.

Sonuç olarak, Sayıştay denetimi, belediye bütçesinden finanse edilen anketin kamu yararından saparak siyasi amaçla kullanıldığını ve ilgili mevzuata aykırı olduğunu belgelemiştir.

