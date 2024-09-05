SBÜ'den Uluslararası Eğitim Hamlesi: Çift Diploma Programı

Sarajevo'da Yeni Bir Eğitim Dönemi Başlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ile ortaklık kurarak yeni bir eğitim girişimi başlatıyor. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki eğitim döneminde Saraybosna'da çift diplomalı tıp ve diş hekimliği programlarının açılacağını açıkladı.

Prof. Dr. Aydın'ın Açıklamaları

Aydın, Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada SBÜ'nün gerçekleştirdiği uluslararası projeler ve gelecekteki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Aydın, "Balkanlar'da bir üniversite ile işbirliği kurmak bize uzun zamandır gereken bir fırsattı," ifadelerini kullandı.

Protokol ve Program Detayları

Önceden yapılan görüşmeler ve hazırlanan protokol ile bu işbirliğinin gerçekleştiğini belirten Aydın, "Akademik kadro imkanlarımızı IUS ile birleştirerek önemli bir anlaşmaya vardık," dedi. Gelecek yıl güz döneminde tıp fakültesine 100, diş hekimliği fakültesine de 100 öğrenci alınmasının planlandığını vurgulayan Aydın, mezunların uluslararası pazarda rahatlıkla iş bulabileceğini ifade etti.

Gelecek Vizyonu

Aydın, eğitimde Türk insan kaynaklarının yanı sıra Saraybosna'daki güçlü kadro ve laboratuvar altyapısının birleşiminin önemli bir avantaj sağlayacağını belirtti. "Uluslararası alanda güçlü sıralamalar elde edecek mezunlar yetiştireceğimize inanıyorum," şeklinde konuştu.