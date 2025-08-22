Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

Beyoğlu Belediye Meclisi, İnan Güney'in tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılması nedeniyle İstanbul Valiliğinin çağrısıyla toplanarak başkan vekili seçimini gerçekleştirdi. Yapılan oylamada CHP'li Meclis Üyesi Sefer Karaahmetoğlu, dördüncü turda başkan vekili seçildi.

Seçim süreci

Meclis, Meclis İkinci Başkanvekili Işık Öğütçü başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Öğütçü, toplantının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda ve İstanbul Valiliğinin çağrısı üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi.

Başkan vekili adaylığı için CHP Grubu Sefer Karaahmetoğlu'nu, AK Parti ve MHP grupları ise Süleyman Baba'yı gösterdi. AK Parti Grubu, oy kullanılan yeri gösterdiği iddiasıyla gizlilik ilkesinin ihlal edildiğini belirterek bir güvenlik kamerasının kapatılmasını talep etti; kameranın yönü değiştirildikten sonra gizli oylamaya geçildi.

Oylama şu şekilde gelişti: ilk turda Karaahmetoğlu 17, Baba 13 oy aldı. İki adayın üçte iki çoğunluğu sağlayamaması üzerine ikinci tura geçildi; ikinci turda oylar eşit kaldı. Üçüncü turda Karaahmetoğlu 16, Baba 14 oy alırken salt çoğunluk sağlanamadı. Dördüncü turda ise Sefer Karaahmetoğlu 16 oyla Beyoğlu Belediye Başkan Vekili seçildi.

Açıklamalar ve katılımcılar

Seçimin ardından konuşan Sefer Karaahmetoğlu, "Biz burada bir zafer kazanmadık. Beni burada gördüğünüz her gün demokrasinin bir utancını yaşayacağız. İnan Güney özgür kalana kadar sadece onun izinden devam etmeye çalışacağız." dedi.

Belediye meclisi toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bazı CHP'li milletvekilleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Toplantı çıkışında konuşan Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çarşamba günü Beyoğlu'na geleceğini ve 50'nci mitingini bu ilçede yapacağını söyledi. Zeybek, ayrıca "İnan Güney'in bugün Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla tutuklu olmadığını" ifade ederek Güney'in çok yakın zamanda dışarı çıkacağını belirtti.

Özgür Çelik ise CHP adayı Sefer Karaahmetoğlu'nun dördüncü tur oylamada başkan vekili seçildiğini hatırlatarak, "Beyoğlu halkının iradesine, oyuna, namusuna, şerefine, onuruna, haysiyetine sahip çıkan 16 belediye meclis üyemize yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.