Şehirde taksi çağırmak artık daha pahalı: İstanbul’da yeni tarife!

İstanbul’da taksi tarifeleri arttı! Yeni ücretlerle şehir içi yolculuklarınızda %28.09 zamla tanışın. Sarı, turkuaz, VIP ve 8+1 taksiler için güncel fiyatları keşfedin.

Şehirde taksi çağırmak artık daha pahalı: İstanbul’da yeni tarife!
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İstanbul'da Taksi Kullanım Ücretlerinde Yeni Dönem

İstanbulluların Dikkatine: Şehirdeki ticari taksiler için tarife değişikliği gece yarısından itibaren geçerli hale geldi. Yeni tarifeyle birlikte, taksi kullanım maliyetleri önceki güne göre yaklaşık %28.09 oranında artış gösterdi.

İBB'nin Yeni Tarife Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) UKOME toplantısında aldığı karar gereği, ticari taksilerin taksimetre tarifelerinde %28.09'luk bir artış yapıldı. Taksimetre ayarlamalarının tamamlanmasının ardından, taksiciler yeni zamlı tarife ile yolcu taşıma işlemine başladılar.

Taksi Çağırmanın Yeni Maliyeti

Taksiye binmenin başlangıç bedeli artık 90 TL'den başlıyor ve her kilometre için 17.62 TL ekleniyor.

Detaylı Yeni Taksi Tarife Bilgisi

Sarı taksiler için açılış ücreti 24.55 TL, kilometre başına ücret 17.62 TL ve indi-bindi ücreti 90 TL olarak belirlendi. Turkuaz taksilerde açılış ücreti 28.24 TL, kilometre başına ücret 20.25 TL ve indi-bindi ücreti 102.5 TL oldu. VIP taksilerde ise açılış ücreti 41.74 TL, kilometre başına ücret 32.5 TL ve indi-bindi ücreti 153.7 TL olarak güncellendi. 8+1 taksilerde açılış ücreti 31.92 TL, kilometre başına ücret 22.90 TL ve indi-bindi ücreti 115.3 TL olarak ayarlandı ve bu tarifeler sarı taksilerle eşitlendi.

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