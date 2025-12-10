DOLAR
Şehit Ahmet Alan’ın Hatıra Köşesi Sorgun Anadolu Lisesi’nde Açıldı

10 Aralık 2016'da şehit olan Ahmet Alan için Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi'nde hatıra köşesi açıldı; eşyaları ve tören ailesiyle sergilendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:20
10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan Ahmet Alan'ın hatıraları, Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi'nde yerini aldı.

10 Aralık 2016 yılında Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısında 39’u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Bu saldırıda 22 yaşındayken şehit olan Ahmet Alan için adını taşıyan Anadolu Lisesi’nde bir hatıra köşesi oluşturuldu.

Hatıra köşesinde Ahmet Alan'a ait üniforma, ayakkabı, gömlek, tören şapkası gibi şahsi eşyalar sergilendi. Köşenin açılışına şehidin anne ve babası katıldı.

Program ve Katılımcılar

Şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa kurum amirleri, okul müdürü, öğretmenler, şehidin babası Erbolat Alan, annesi Zehra Alan ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, okul öğrencilerinin Kuran tilavetiyle sürdü. Şehidin fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunuldu.

Zehra Alan, "Buraya girerken üzülmekle gurur birbirine karışıyor. Mutluluğumla üzüntümü anlatamam. İkisi birbirine karışıyor. Bütün şehitlerimizden ve benim kuzumdan da Allah razı olsun. Çok zor bir durum. Benim oğlum bir taneydi. Yine de bağrıma taş basıp ‘Vatan sağ olsun’ diyorum. Bu bayrağa hiçbir düşmanın hainin eli uzanmasın. Bugün beni çok mutlu ettiniz. Allah o bayrağı kıyamete kadar indirmesin" dedi.

Okul Müdürü Mustafa Kaya ise, "Aileyi ziyarete gittiğimizde fotoğraflarını ve eşyalarını istedik. Bizi çok iyi karşıladılar. Amacımız bu köşenin oluşmasıyla beraber öğrencilere örnek olsun, öğrenciler görsün, şehitliğin anlamını öğrensinler istedik. Eşyalar şehidimizin şahsi eşyaları" ifadelerini kullandı.

Okunan hatimlerin duası edildi ve Şehit Ahmet Alan'ın özgeçmişinin ve hatıra eşyalarının yer aldığı köşenin açılışı gerçekleştirildi.

