Şehit Aydın Kameray Alaplı’da Anma Töreniyle Anıldı

Şehit Aydın Kameray Alaplı’da Anıldı
Anma programında protokol üyeleri hazır bulundu
Şehit Aydın Kameray, vefatının yıl dönümünde Alaplı’da düzenlenen anma programıyla yad edildi.
Programa Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Guzgun, İlçe Emniyet Müdürü Baki Acar ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman katıldı.
Program sırasında şehit Kameray için dual ar okunurken, katılımcılar ailesine taziye dileklerini iletti.
Törenin ardından ilçe protokolü, şehidin hatırasına saygılarını sundu.
