Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen'in Ailesine Acı Haber Ulaşıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in acı haberi ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Gaser ve babası Savaş Yetişen'e, acı haberi Vali Yardımcısı Mehmet Yüce ve askeri erkan iletti.

Şehit Yetişen'in naaşı, yarın Efeler ilçesinde bulunan Bey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından naaşı, Kemer Mezarlığı'na defnedilecek.