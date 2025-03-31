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Şehit Polis Memuru Mesut Acar İçin Telsizden Taziye Mesajı Okundu

Şehit polis memuru Mesut Acar için Şanlıurfa Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'dan anlamlı taziye mesajı telsizden yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:03
Şehit Polis Memuru Mesut Acar İçin Telsizden Taziye Mesajı Okundu

Şehit Polis Memuru Mesut Acar İçin Anlamlı Taziye Mesajı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve orada şehit olan polis memuru Mesut Acar için telsizden taziye mesajı okudu. Bu hüzünlü olay, bayramın ilk gününde yaşandı.

Telsizden Yayımlanan Mesa

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, Atilla Aksoy'un telsizden geçirdiği taziye mesajının ses kaydı paylaşıldı. Aksoy, yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

"Değerli mesai arkadaşlarım, Aziz milletimizin huzur ve güvenliği uğruna büyük bir fedakarlıkla soyadına yakışır şekilde görevini ifa ederken şehadete yürüyen kahraman meslektaşımız Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Acar'ın şehadet haberini bayramın ilk gününde almak, başta ailesi, Türk Polis Teşkilatı ve Şanlıurfa Emniyeti olarak bizler ile yüce milletimizi derinden yaralamıştır. Aziz şehidimize karşı en büyük görevimiz, onun uğrunda şehit olduğu değerler etrafında yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Aziz şehidimizin gösterdiği kahramanlık, vatan toprağına her karışına silinmez bir iz, yüreklerimize ise tarifsiz bir gurur ve hüzün olarak kazınmıştır. Vatanımızın esenliği, yüce milletimizin huzuru için kutsal gördüğümüz istikametimizde kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz. Teşkilatımızın en acı, en hüzünlü şekilde bayramını kutlarken, yüce Rabbim şanlı şehidimizin, kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Teşkilatımızın başı sağ olsun, şehit kardeşimiz Mesut Acar'ın ruhu şad, makamı ali olsun."

Dün, firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın naaşı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verilmiştir.

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