Şehit Ramazan Yağız Bursa’da Helallik Alındı, Baba Ocağına Uğurlandı

C-130 tipi uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Bursa'da helallik alındıktan sonra baba ocağı Harmancık Çatalsöğüt'e uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:04
Şehit Ramazan Yağız Bursa’da Helallik Alındı, Baba Ocağına Uğurlandı

Şehit Ramazan Yağız Bursa’da Helallik Alındı

Baba ocağına uğurlama töreni gerçekleştirildi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) için Bursa’da uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesindeki evine getirildi.

Mahallede toplanan yüzlerce kişi, genç ve yaşlı vatandaşlar şehit ailesine destek verirken, yakınları ve sevenleri tarafından helallik alındı. Törenin ardından cenaze, baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesine uğurlandı.

Cenaze namazı Çatalsöğüt Demirciler Camiinde kılınacak, daha sonra şehidin cenazesi Çatalsöğüt Köy Mezarlığına defnedilecek.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE AİT C-130 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK...

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE AİT C-130 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ RAMAZAN YAĞIZ (38) BURSA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE AİT C-130 TİPİ ASKERİ NAKLİYE UÇAĞININ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN HAVA UÇAK...

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
6
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
7
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı