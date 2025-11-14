Şehit Ramazan Yağız Bursa’da Helallik Alındı, Baba Ocağına Uğurlandı

Şehit Ramazan Yağız Bursa’da Helallik Alındı

Baba ocağına uğurlama töreni gerçekleştirildi

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız (38) için Bursa’da uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesindeki evine getirildi.

Mahallede toplanan yüzlerce kişi, genç ve yaşlı vatandaşlar şehit ailesine destek verirken, yakınları ve sevenleri tarafından helallik alındı. Törenin ardından cenaze, baba ocağı olan Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesine uğurlandı.

Cenaze namazı Çatalsöğüt Demirciler Camiinde kılınacak, daha sonra şehidin cenazesi Çatalsöğüt Köy Mezarlığına defnedilecek.

