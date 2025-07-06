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Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın Acı Haberi İzmir'deki Ailesine Ulaştı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Üsteğmen Ege Akar'ın ailesine İzmir'de acı haberi verildi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 20:27
Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın Acı Haberi İzmir'deki Ailesine Ulaştı

Üsteğmen Ege Akar'ın Şehadet Haberi İzmir'de

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir mağaraya düzenlenen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın (26) acı haberi, İzmir'deki ailesine ulaştı.

Aileye Taziye ve Destek

Şehidin ailesinin yaşadığı Buca ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, Ege Akar'ın şehadetini bildirerek taziyelerini ilettiler. Ailenin bulunduğu siteye Türk bayrakları asıldı ve apartmanın önünde belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu.

Ailenin Durumu

Edinilen bilgilere göre, Ege Akar'ın babası emekli astsubay bir Hava Kuvvetleri mensubu, annesi ise askeriyeden emekli bir memurdur. Ayrıca, şehidin bir kardeşi bulunmaktadır.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığı, buna bağlı olarak 5 askerin şehit olduğu ifade edildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Üsteğmen Ege Akar'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. Apartmanın önüne belediye ekiplerince taziye çadırı kuruldu.

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